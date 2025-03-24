Белорусы по-партизански празднуют День Воли 24.03.2025, 9:33

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Праздник живет даже внутри страны.

Ежегодно 25 марта белорусы устраивают митинги, шествия, концерты и другие мероприятия в честь Дня Воли. Более 30 лет акции проходили и в Минске и других городах даже тогда, когда это было очень опасно. И сегодня, как отмечают сами белорусы в стране, даже тайно, но праздник все равно живет.

«День Воли – это день, когда белорусы предприняли первую попытку провозгласить свою независимость, заявить, что мы есть, что мы отдельная нация. И это праздник, который мы должны отмечать. И если сейчас у нас нет возможности выйти на улицу и пройтись под своим флагом, так как это опасно, это не значит, что мы его не празднуем. Мы собираемся на кухне, устраиваем свои мероприятия, встречаемся с друзьями. Сегодня в мыслях мы вместе со всеми свободными белорусами, где бы они ни находились. И мы все равно верим, что сможем и победим», – рассказал «Белсату» Михаил из Минска.

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