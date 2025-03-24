Старшая дочь Илона Маска эмигрирует из США
- 24.03.2025, 9:42
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В интервью она активно критикует отца.
Вивиан Дженн Уилсон, старшая дочь Илона Маска решила остаться жить в Японии. Вивиан учится в Токио. Кроме японского и родного английского она знает еще французский и испанский языки.
Переселиться из США девушка решила не вдруг. Но, как пишет американский портал E!News, принятое решение не связано с отцом.
20-летняя трансгендерная девушка назвала Маска в интервью Teen Vogue «жалким, незрелым мужчиной» и раскритиковала его вместе с президентом Дональдом Трампом.
Ранее Вивьен Уилсон жила в Лос-Анджелесе.