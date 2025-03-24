Мэр Вашингтона объявила 25 марта Днем Воли Беларуси в столице США 2 24.03.2025, 10:09

Мюриел Баузер

Мюриел Баузер заявила об общих ценностях с белорусами.

Днем Воли Беларуси в столице США официально объявила 25 марта 2025 года мэр Вашингтона (округ Колумбия) Мюриел Баузер. Об этом свидетельствует подписанный политиком документ, пишет «Позiрк».

Баузер отметила в документе, что в День Воли «отдельные белорусы и целые сообщества отдают дань уважения своему культурному наследию и выступают за демократию, справедливость и фундаментальные права каждого человека».

«Белорусские традиции и обычаи обогащают общественную жизнь нашего сообщества, способствуют культурному разнообразию и придают яркость и самобытность округу Колумбия. Мы разделяем универсальные принципы свободы, самоуправления и человеческого достоинства, все это ценности, которые вдохновляют людей во всем мире на достижение справедливого и демократического общества», — говорится в документе.

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