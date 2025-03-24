Кадыровцы заставили Соловьева записать видео с извинениями 24.03.2025, 10:12

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Заявление российского пропагандиста не понравилась «Ахмату».

Известному российскому телепропагандисту Владимиру Соловьëву пришлось извиняться и лебезить перед кадыровцами после критики в эфире «военкора» Романа Алëхина, пишет The Insider.

19 марта Соловьëв отругал в эфире Алëхина за расторжение контракта с «Ахматом» (который, по его словам, был заключен по ошибке, потому что в гражданском секторе от него «пользы больше»), произнеся фразу: «Это армия или банда? Вот „Ахмат“ — армия», — которую представители чеченского подразделения восприняли как наезд на них, вероятно, услышав только слова «Ахмат» и «банда» и связав их друг с другом.

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов отреагировал видеообращением с критикой пропагандиста и в защиту Алëхина. Уже на следующий день Соловьëв пригласил Алаудинова в эфир, где демонстрировал явное раскаяние, однако этого оказалось недостаточно: позднее министр информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал отдельное видео с объяснениями и извинениями Соловьëва, где телеведущий называет всех чеченцев «друзьями и братьями».

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