В Белгородской области РФ началась эвакуация 24.03.2025, 10:23

ВСУ ведут наступление.

Из Краснояружского района Белгородской области РФ, расположенного на границе с Украиной, эвакуировали почти всех жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным z-каналов, с 18 марта на эту территорию пытаются прорваться ВСУ.

Глава региона констатировал, что обстановка «продолжает оставаться сложной», идут бои. В течение одного только воскресенья в Краснояружском и соседнем Ракитянском районах несколько раз объявляли о ракетной опасности. Гладков не назвал число вывезенных жителей. По состоянию на 2024 год, район населяли 14 тысяч человек.

Губернатор обратил внимание, что некоторые граждане возвращаются, чтобы покормить животных, и призвал их «не рисковать своей жизнью».

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