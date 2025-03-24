В Белгородской области РФ началась эвакуация
- 24.03.2025, 10:23
ВСУ ведут наступление.
Из Краснояружского района Белгородской области РФ, расположенного на границе с Украиной, эвакуировали почти всех жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным z-каналов, с 18 марта на эту территорию пытаются прорваться ВСУ.
Глава региона констатировал, что обстановка «продолжает оставаться сложной», идут бои. В течение одного только воскресенья в Краснояружском и соседнем Ракитянском районах несколько раз объявляли о ракетной опасности. Гладков не назвал число вывезенных жителей. По состоянию на 2024 год, район населяли 14 тысяч человек.
Губернатор обратил внимание, что некоторые граждане возвращаются, чтобы покормить животных, и призвал их «не рисковать своей жизнью».