В Саудовской Аравии начались переговоры США и России
- 24.03.2025, 10:29
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Журналистов попросили покинуть территорию отеля, где они проходят.
В городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта, начались переговоры представителей США и страны-агрессора России, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.
РосСМИ со ссылкой на источник пишет, что делегации уже прибыли на место встречи и начали переговоры. Они пройдут в закрытом режиме. Журналистов попросили покинуть территорию отеля, где проводятся переговоры.
Американскую делегацию представляют старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Майкл Антон.
Со стороны РФ участие в переговорах принимают председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора российской Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
Ранее 24 марта агентство Reuters писало, что США на встрече с представителями России будут стремиться достичь соглашения о прекращении огня в Черном море, чтобы обеспечить свободное судоходство.