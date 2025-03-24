Wildberries будет доставлять заказы по Беларуси за два часа

Wildberries будет доставлять заказы по Беларуси за два часа2
- 24.03.2025, 10:33
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Функция уже доступна жителям Минска.
Wildberries запускает новый формат доставки из пункта выдачи заказов (ПВЗ) — «Курьер экспресс», сообщили изданию tochka.by в пресс-службе маркетплейса.
Теперь можно получить товар из пункта выдачи прямо на дом в максимально сжатые сроки — в течение двух часов с момента заказа. И это бесплатно.
Пока функция доступна жителям Минска и только на сайте, но в скором времени ее планируют расширить по всей стране.
Все просто: когда товар поступает в ПВЗ, у клиента появляется специальная кнопка вызова курьера.
Можно выбрать — доставить заказ в течение двух часов или в определенное время.