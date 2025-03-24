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Wildberries будет доставлять заказы по Беларуси за два часа

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  • 24.03.2025, 10:33
  • 2,880
Wildberries будет доставлять заказы по Беларуси за два часа

Функция уже доступна жителям Минска.

Wildberries запускает новый формат доставки из пункта выдачи заказов (ПВЗ) — «Курьер экспресс», сообщили изданию tochka.by в пресс-службе маркетплейса.

Теперь можно получить товар из пункта выдачи прямо на дом в максимально сжатые сроки — в течение двух часов с момента заказа. И это бесплатно.

Пока функция доступна жителям Минска и только на сайте, но в скором времени ее планируют расширить по всей стране.

Все просто: когда товар поступает в ПВЗ, у клиента появляется специальная кнопка вызова курьера.

Можно выбрать — доставить заказ в течение двух часов или в определенное время.

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