ISW: Набиуллина может стать «козлом отпущения» 4 24.03.2025, 10:35

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Эльвира Набиуллина

Между Кремлем и главой Центробанка РФ растет напряжение.

Всему виной — высокая процентная ставка и финансовая политика в условиях войны против Украины.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Счетная палата Совета Федерации инициировала аудит Центробанка, что может свидетельствовать об усилении политического давления на его руководство.

Согласно информации российского инсайдерского источника, проверка включает период с 2022 по 2024 год и направлена на анализ влияния процентной ставки на инфляцию, бюджетные расходы и инвестиции. Это расследование может являться попыткой дискредитации Эльвиры Набиуллиной, поскольку группа лоббистов от крупного бизнеса выступает за снижение ставки. В то же время ISW отмечает, что не может независимо подтвердить эту информацию и не имеет других источников, подтверждающих факт аудита.

Инфляция в России растет на фоне полномасштабной войны против Украины. В декабре 2024 года Центральный банк сохранил ключевую процентную ставку на уровне 21% – наивысшем с 2003 года – с целью сдерживания инфляционного давления. Несмотря на экономические вызовы, в 2025 году ставка оставалась относительно стабильной.

Официальные данные Кремля свидетельствуют, что уровень инфляции колеблется в пределах 9-10%, однако аналитики ISW предполагают, что реальные показатели могут достигать 20-25%. В то же время нынешняя ставка в 21% может быть занижена, поскольку Центробанк, вероятно, должен ее повысить для более эффективного контроля над инфляцией.

В отчете говорится, что глава Кремля Владимир Путин пытается переложить ответственность за экономические трудности на Центробанк и лично Набиуллину. Это может быть частью стратегии Кремля, направленной на то, чтобы предотвратить недовольство бизнес-сообщества от власти и перенаправить его на Центробанк.

По мнению ISW, аудит финансового регулятора может быть инструментом политического давления, которое имеет целью не допустить дальнейшего повышения ставки, успокоить бизнес и поддержать нарратив Кремля об экономической стабильности. В то же время, вмешательство власти в монетарную политику может существенно ограничивать способность российской финансовой системы к эффективному реагированию на вызовы военного времени.

Напомним, в октябре прошлого года Центробанк РФ повысил учетную ставку до 21% впервые за более чем 20 лет, что вызвало возмущение некоторых из крупнейших олигархов страны. В то же время в российских банках неплатежи по кредитам выросли до рекордного уровня.

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