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В Москве в машине сгорел белорус

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  • 24.03.2025, 10:44
  • 3,354
В Москве в машине сгорел белорус

Это было не ДТП, но в итоге повреждены два грузовых автомобиля.

В поселке Сосенское, который находится в черте Москвы, загорелась фура. Ее водитель, к сожалению, погиб.

Это случилось на стоянке грузовых автомобилей, сообщила прокуратура Москвы. После того как машина была потушена, в салоне обнаружили тело водителя. Чуть позже стало известно, что это 60-летний гражданин Беларуси.

Огонь перекинулся на соседнюю фуру. В результате был поврежден еще один грузовик.

Причина возгорания пока не известна. Она будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

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