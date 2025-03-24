В Москве в машине сгорел белорус

В Москве в машине сгорел белорус2
- 24.03.2025, 10:44
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Это было не ДТП, но в итоге повреждены два грузовых автомобиля.
В поселке Сосенское, который находится в черте Москвы, загорелась фура. Ее водитель, к сожалению, погиб.
Это случилось на стоянке грузовых автомобилей, сообщила прокуратура Москвы. После того как машина была потушена, в салоне обнаружили тело водителя. Чуть позже стало известно, что это 60-летний гражданин Беларуси.
Огонь перекинулся на соседнюю фуру. В результате был поврежден еще один грузовик.
Причина возгорания пока не известна. Она будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.