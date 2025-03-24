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Украинский военный, не имея гранаты, бросил в оккупанта каску

  • 24.03.2025, 10:49
  • 3,618
Украинский военный, не имея гранаты, бросил в оккупанта каску

Находчивость бойца ВСУ помогла победить в окопном бою.

Во время окопного боя украинский военный, у которого закончились гранаты, проявляет выдающуюся находчивость и на адреналине бросил в российского оккупанта собственную каску.

Российский пехотинец, думая, что это взрывное устройство, начинает пятиться и получает очередь из автомата в спину, как и его товарищ.

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