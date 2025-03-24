Украинский военный, не имея гранаты, бросил в оккупанта каску
- 24.03.2025, 10:49
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Находчивость бойца ВСУ помогла победить в окопном бою.
Во время окопного боя украинский военный, у которого закончились гранаты, проявляет выдающуюся находчивость и на адреналине бросил в российского оккупанта собственную каску.
Российский пехотинец, думая, что это взрывное устройство, начинает пятиться и получает очередь из автомата в спину, как и его товарищ.
Украинский боец, не имея гранаты, бросает в оккупанта каску— СЛАВА УКРАЇНІ (@ok_ukraine) March 23, 2025
Орк, решив, что это взрывное устройство, отступает и получает свинца в спину.
УКРАЇНЦІ - ЦЕ СИЛА-СИЛЕННА pic.twitter.com/A2Jp1Ng4dR