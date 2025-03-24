Завтра в центре Минска ограничат движение 1 24.03.2025, 10:53

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Возможно, из-за «инаугурации» Лукашенко.

ГАИ предупредила, что движение транспорта будет ограничено в центре Минска 25 марта. Подробности озвучил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергея Бабича.

Бабич отметил, что во вторник, 25 марта, в период с 11.00 до 13.00 в центральной части Минска на отдельных участках проспектов Независимости и Победителей будет введено кратковременное ограничение движения всех видов транспорта, включая общественный. Он уточнил, что причина ограничения – проведение мероприятий.

Возможно, речь идет об «инаугурации» Лукашенко, которую он назначил на 25 марта.

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