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Лукашенко может дать россиянам добро

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  • Аббас Галлямов
  • 24.03.2025, 11:05
  • 4,838
Лукашенко может дать россиянам добро
Аббас Галлямов

Об опасностях сближения Путина и Трампа.

Один из рисков сближения Трампа с Путиным связан с тем, что в новых условиях Лукашенко может пересмотреть ранее занятую им позицию невмешательства Беларуси в войну России и Украины.

Изначально, глядя на те санкции, которые обрушились на Россию, и ту маргинализацию, которой был подвергнут российский президент, Лукашенко сказал: «Чур меня! Надо от этой истории держаться подальше». Видя, что Трамп возвращает теперь Путину статус респектабельного политика, Лукашенко может решить, что игра не столь уж и рискованна. Не думаю, что дело дойдёт до прямого участия в войне белорусской армии, но вот на использование территории своей страны Лукашенко россиянам добро дать может.

Аббас Галлямов, Telegram

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