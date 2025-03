Сикорский высмеял «искреннюю молитву» Путина за Трампа

to jak z modlitwą faryzeusza Łk 18, 9-14, który dziękował Bogu, że nie jest „jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik”, na co Jezus powiada, że nie wrócił do domu usprawiedliwiony, a celnik owszem, bo ten w czasie modlitwy był szczery.