В Минске автомобили прямо посреди дороги провалились в яму

В Минске автомобили прямо посреди дороги провалились в яму2
- 24.03.2025, 11:17
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Она образовалась во время ремонта дороги.
На улице Розы Люксембург два автомобиля провалились в большую яму. Оказывается, она образовалась во время ремонта дороги, пишет Onliner.
Автор снимка объяснил ситуацию так: «Застройщик ремонтирует дорогу. Результат — на фото ниже. Провалились две машины. Вчера стояли два белых блока (ограждали яму), но, вероятно, ветер сделал своё дело».
«Конкретно этот участок улицы начали ремонтировать на позавчерашних выходных», — добавил он.