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В Минске автомобили прямо посреди дороги провалились в яму

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  • 24.03.2025, 11:17
  • 4,168
В Минске автомобили прямо посреди дороги провалились в яму

Она образовалась во время ремонта дороги.

На улице Розы Люксембург два автомобиля провалились в большую яму. Оказывается, она образовалась во время ремонта дороги, пишет Onliner.

Автор снимка объяснил ситуацию так: «Застройщик ремонтирует дорогу. Результат — на фото ниже. Провалились две машины. Вчера стояли два белых блока (ограждали яму), но, вероятно, ветер сделал своё дело».

«Конкретно этот участок улицы начали ремонтировать на позавчерашних выходных», — добавил он.

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