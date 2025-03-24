В Минске автомобили прямо посреди дороги провалились в яму 2 24.03.2025, 11:17

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Она образовалась во время ремонта дороги.

На улице Розы Люксембург два автомобиля провалились в большую яму. Оказывается, она образовалась во время ремонта дороги, пишет Onliner.

Автор снимка объяснил ситуацию так: «Застройщик ремонтирует дорогу. Результат — на фото ниже. Провалились две машины. Вчера стояли два белых блока (ограждали яму), но, вероятно, ветер сделал своё дело».

«Конкретно этот участок улицы начали ремонтировать на позавчерашних выходных», — добавил он.

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