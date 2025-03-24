Трамп начал бороться со своими портретами 6 24.03.2025, 11:33

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Президент США заявил, что его портрет в капитолии штата Колорадо был «преднамеренно искажен».

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что его официальный портрет, который дополнил галерею портретов американских президентов в капитолии штата Колорадо, был «преднамеренно искажен».

Трамп заявил, что автор этой картины ранее написала «великолепный» портрет экс-президента Барака Обамы, но «должно быть, утратила свой талант с возрастом».

По словам Трампа, жители Колорадо жалуются на его портрет. Президент призвал губернатора Колорадо Джареда Полиса (которого он назвал в посте «радикальным левым») убрать портрет.

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