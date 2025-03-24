«Золотая еда! Ешьте сами» 9 24.03.2025, 11:32

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Белорусы возмутились ценой тушенки от фермера.

Белорусский фермер продает домашнюю свиную тушенку по 20 рублей за пол-литровую банку. Видео об этом он выложил в TikTok, пишет Blizko.

Пользователи начали возмущаться стоимостью. Некоторые подписчики фермера предположили, что он занимается не продажей своей продукции, а перепродажей чужой.

«Ого, как дорого, баночка 500 граммов стоит больше, чем 1 килограмм мяса. Вы что сказочник?» — написала Marta_ivanova.

«Тунеядец», — ответил автор ролика.

Другие пользователи обратили внимание, что банку фермерской тушенки такого же объема можно купить в два раза дешевле, и продолжили обвинять блогера в желании заработать на чужом труде:

«Сам ешь, перекуп».

«10 рублей в Бресте».

«Золотая еда! Ешьте сами».

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