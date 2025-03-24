Россия вернула в Беларусь партию бельгийского корма для кошек 24.03.2025, 11:42

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Что с ним не так?

В Псковской области России не прошли ветеринарный контроль 4,2 тонны кормов для кошек и собак, которые ввезли из Беларуси. Подробности сообщает Россельхознадзор.

Специалисты ведомства установили нарушение письма Россельхознадзора. Речь идет о поставке с предприятия Бельгии кормов для кошек и собак с содержанием говядины и ягненка.

На товар был ветеринарный сертификат Бельгии, выданный в 2025 году, то есть в период приостановления с 20 января сертификации всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Евросоюза в Россию. Мера была введена в связи с регистрацией ящура на территории ЕС.

Как уточнили в Россельхознадзоре, перемещение кормов по таможенной территории ЕАЭС запретили. Оформлен акт о возврате груза, после чего товар возвращен в Беларусь.

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