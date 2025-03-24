За два дня очередь легковушек на въезд в Польшу увеличилась почти в два раза 24.03.2025, 11:50

Разрешения на въезд ожидают 1025 автомобилей и 35 автобусов.

В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что за выходные дни очередь легкового транспорта на въезд в Польшу увеличилась почти в два раза.

Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска «Тересполь» (Брест) в очереди находятся 1025 автомобилей и 35 автобусов. В пятницу въезда в Польшу ожидало 570 транспортных средств, а очередь автобусов вовсе отсутствовала.

«Очередь легкового транспорта фиксируется и на литовском направлении. Перед пунктами пропуска „Мядининкай“ („Каменный Лог“) и „Шальчининкай“ („Бенякони“) въезда в Литву ожидают 70 и 50 легковушек соответственно», — заявили в ГПК.

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