Российские понты закончились Кирилл Сазонов

24.03.2025, 11:55

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Кирилл Сазонов

Оккупанты выдыхаются.

Друзья, как обещал коротко по ситуации на разных участках фронта. Постоянные обстрелы украинских городов на фоне начинающихся переговоров про перемирие – не случайность и не реакция на какие-то текущие события. Это логичная и единственно доступная сейчас агрессору тактика. Кремль выдвигает нереальные условия еще на старте этих самых переговоров. А рычагов давления для «принуждения Украины к миру на их условиях» не хватает.

Просто потому что еще месяц назад бункерная крыса (и его эхо в Белом доме) продвигали главную идею. Они наступают. У них есть успехи на фронте и это реальность. А у Украины «нет карт», вот и украинские зрадофилы через день пишут, что «фронт посыпался» и «все ушли в СЗЧ». Так что Киев должен отдать Москве все, что она требует. Иначе Кремль заберет это силой. Так вот последние результаты. Нет у них реальных успехов. И перспектив нет. Зато потери в личном составе за три месяца 2025 года больше, чем за весь 2022!

Курская область. Сколько криков про наше окружение, там Трамп с путиным в личном разговоре «спасали» 10 тысяч бойцов ЗСУ. Но не было никакого окружения. Офицеры по коммуникациям нашего Генштаба уже голос сорвали, доказывая, что нет окружения. Американская разведка докладывала – врет Москва. Да, они кинули туда просто громадное количество войск на штурм. И сильно прижали нам логистику, это беда. И что в результате? ЗСУ отошли назад. На удобные позиции, которые командиры на земле присмотрели уже давно. Линия фронта сократилась и это закрыло проблему дефицита пехоты. А арта и дроны остались в прежнем составе. И перемалывают любое количество штурмовиков с техникой. И все это – на территории Курской области.

На Купянске и Лимане – у противника очень сомнительные тактические расширения плацдармов. На Лимане они не критичны, а Купянск вообще капкан и яма. Тир для того, кто туда зайдет. На Харьковщине успехов нет. На Запорожье – перекидывали туда две недели подкрепления через Мариуполь, сунулись на штурмы, со страшными потерями заняли две посадки. Это не оперативный и даже не тактический результат. Это плавающая линия боестолкновения. Ресурсов наступать на Запорожье у них нет и близко.

Ключевое сейчас (и уже давно) общее Донецкое направление. Покровское – месяц назад их остановили, крепко побили и начали выбивать с их позиций. Это не большой контрнаступ, но тактически мы их выжимаем. Все z-каналы вопят про кризис и нехватку личного состава на позициях. Синее на карте – уже наше. Ждут резервов с Курска, но они их не спасут. Потому что ситуация, как в Курской. Наша оборона такая сейчас, что перемелет любое количество подкреплений.

Константиновка – такая же история. Ее штурмовать должны были в первых числах марта, взяв Торецк и Часов Яр. О взятии Торецка даже официально заявили 7 февраля. Но нет. 51-ую армию россии в Торецке стерли. И 8-ая армия вместо штурма Констахи просто заменила их в уличных боях на Торецке и в окрестностях. Часик снова пробовали обойти – отступили с потерями. Пробовали вернуться к большим штурмам на бронетехнике – отступили с потерями бронетехники. Там наша 24-тая бригада их просто разбирает в хлам. Реальные Рексы.

Резюмирую. Кончились понты и доклады про успехи наступления. Российская армия выдыхается. Надорвались. И переброска потрепанных подразделений с Курской области уже не спасает. Судя по свежим пленным, пополнение у них приходит уже совсем жалкое. Бодрых 30-летних зэков не встретишь. Маргиналы и алкаши 50+ уже в ходу. Реальных штурмовиков – дефицит везде. Мог бы расписывать подробнее, но опять слишком много текста получается. По Ново-Павловскому направлению – повторение истории с Покровским с опозданием на три недели. Так что собрались и верим в ВСУ. Армия оккупантов начнет сыпаться даже раньше, чем я думал (думал – конец осени или зима).

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

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