«Как деткам в садик ходить?!» 24.03.2025, 11:58

Жители Жодино показали, какие дороги в городе очень ждут ремонт.

Жители Жодино регулярно жалуются на дороги и тротуары. Есть мнение, что ситуация с дорожным ремонтом и благоустройством в последнее время ухудшается. Очередную подборку проблемных мест они прислали телеграм-каналу «Беларусь за МКАДом».

«Ямы глубокие, и это там, где дети переходят дорогу. Когда дожди идут — лужи такие, что негде пройти. Адрес: ул. 8 марта 12 вдоль дома и заезд около 6-й школы к этому дому», — делится своим возмущением местный житель.

Еще один жодинец задается вопросом: «Планируется ли замена тротуарной плитки вдоль проспекта Ленина д. 16? Ее состояние оставляет желать лучшего. Вечером можно сломать что-нибудь и нос разбить».

Третий житель сообщает, что дорогу по ул. Пересадской так и не доделали: «Половину улицы начали, а остальную бросили. Как деткам в садик ходить?! Хотелось бы узнать, когда планируют завершить дорогу».

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