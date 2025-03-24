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Названо требование США к России на переговорах в Саудовской Аравии

  • 24.03.2025, 12:06
  • 2,474
Названо требование США к России на переговорах в Саудовской Аравии

Свои предыдущие обязательства Кремль не выполняет.

Сегодня в Саудовской Аравии на встрече с российской технической командой американские делегаты потребуют прогресса в вопросах прекращения огня в Черном море и более широкого прекращения огня на фронте в целом, сообщает Reuters. Правда, постоянные российские воздушные атаки, уносящие все больше жизней гражданских украинцев, свидетельствуют о том, что даже условия «энергетического перемирия», несмотря на свои обещания, Кремль не выполняет.

По данным агентства, команду из США на переговорах сегодня возглавит старший директор Совета нацбезопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента Майкл Антон. Еще раньше в Вашингтоне отмечали, что целью этого раунда является прекращение огня в Черном море и возобновление судоходства.

Что касается российской команды, то в ее состав войдут бывший дипломат, являющийся главой Комитета Совета федерации по иностранным делам РФ Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ранее в Bild уже напоминали, что Беседа — бывший шеф Пятой службы, ответственной за полный провал подготовки нападения на Украину.

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