Кардинальные изменения: новая Mazda 6 выходит на европейский рынок 24.03.2025, 12:10

Фото: Mazda

Электромобиль предлагается в версиях на 245 и 258 сил с богатым оснащением.

Новая Mazda 6e поступает в продажу в Европе. Модель четвертого поколения стоит от 44 900 до 46 500 евро и претерпела существенные изменения. Ее подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Дело в том, что новая Mazda 6e является электрокаром. К тому же, теперь это не переднеприводный седан, а заднеприводный лифтбек. 4,9-метровое авто отличается обтекаемым клиновидным дизайном, а вот его передняя часть выдержана в традиционном стиле Mazda.

Фото: Mazda | Новая Mazda 6e — электрическая модель D-класса

В салоне Mazda 6 2025 установили цифровой щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Авто имеет 330-литровый задний и 70-литровый передний багажники.

Электромобиль Mazda 6e на европейском рынке доступен в двух версиях, которые отличаются не только оснащением, но и силовой установкой. Базовый вариант получил 258-сильный мотор и батарею емкостью 68,8 кВт∙ч. Он стартует до сотни за 7,6 с и способен проехать 479 км без подзарядки.

Начальная комплектация Mazda 6e включает панорамную крышу, электропривод кресел, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности и акустику Sony с 14 динамиками.

Топовая версия добавляет отделку кожей Nappa и деревом. Мотор у нее несколько слабее (245 л. с.), поэтому разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с. Зато благодаря большей батарее на 80 кВт∙ч запас хода составляет 552 км.

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