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В Беларусь идет шторм

  • 24.03.2025, 12:20
  • 3,296
В Беларусь идет шторм

Усиление ветра ждут в четырех областях.

Министерство по чрезвычайным ситуациям по Гомельской области рекомендовало жителям региона «отложить все дела и не выходить на улицу» 24 марта. Все из-за штормового предупреждения и оранжевого уровня опасности, объявленного синоптиками на ближайшие сутки.

Аналогичная ситуация, судя по их прогнозам, будет складываться еще в трех областях Беларуси.

Усиление юго-восточного ветра, порывы которого могут достигать скорости 15-20 м/с, до 21:00 24 марта Белгидромет объявил для 4 областей страны:

Витебская,

Гомельская,

Минская,

Могилевская.

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