В Беларусь идет шторм 24.03.2025, 12:20

3,296

Усиление ветра ждут в четырех областях.

Министерство по чрезвычайным ситуациям по Гомельской области рекомендовало жителям региона «отложить все дела и не выходить на улицу» 24 марта. Все из-за штормового предупреждения и оранжевого уровня опасности, объявленного синоптиками на ближайшие сутки.

Аналогичная ситуация, судя по их прогнозам, будет складываться еще в трех областях Беларуси.

Усиление юго-восточного ветра, порывы которого могут достигать скорости 15-20 м/с, до 21:00 24 марта Белгидромет объявил для 4 областей страны:

Витебская,

Гомельская,

Минская,

Могилевская.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com