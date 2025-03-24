В Беларусь идет шторм
- 24.03.2025, 12:20
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Усиление ветра ждут в четырех областях.
Министерство по чрезвычайным ситуациям по Гомельской области рекомендовало жителям региона «отложить все дела и не выходить на улицу» 24 марта. Все из-за штормового предупреждения и оранжевого уровня опасности, объявленного синоптиками на ближайшие сутки.
Аналогичная ситуация, судя по их прогнозам, будет складываться еще в трех областях Беларуси.
Усиление юго-восточного ветра, порывы которого могут достигать скорости 15-20 м/с, до 21:00 24 марта Белгидромет объявил для 4 областей страны:
Витебская,
Гомельская,
Минская,
Могилевская.