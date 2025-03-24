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Что на самом деле подписал Лукашенко в Москве

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  • 24.03.2025, 12:32
  • 3,716
Что на самом деле подписал Лукашенко в Москве

Созданы формальные условия для участия белорусской армии в войне.

6 декабря 2024 года Лукашенко и Путин подписали Концепцию безопасности «союзного государства» и Договор о гарантиях безопасности в его рамках. Подписание этих документов диктаторы назвали свидетельством беспрецедентного уровня взаимного доверия и партнерства, достигнутого между Минском и Москвой. Договор о гарантиях безопасности вступил в силу 13 марта этого года.

Цель соглашений — противостоять «внешнему давлению и угрозам со стороны Запада, обеспечивая мирное развитие обеих стран», пишет «Наше мнение».

Концепция безопасности содержит оценку международной обстановки и меры по противодействию угрозам, исходящим от Запада и НАТО. Документ выдвигает ряд претензий: США и их союзники позиционируют страны «cоюзного государства» как противников, осуществляя расширение НАТО на восток и в Арктику, наращивают военные силы и снижают порог применения ядерного оружия. Также подчеркивается, что НАТО ведет подготовку к операциям в космосе и против критической информационной инфраструктуры, что повышает риски военных столкновений.

Далее, якобы кризис в Украине и напряжённость в Южном Кавказе, Балтийском и Черноморском регионах используются Западом для оправдания роста военных расходов и усиления военной инфраструктуры.

Спецслужбы западных стран обвиняются в разжигании конфликтов, стремлении изменить конституционный строй, ослабить «союзное государство» и подорвать исторические связи народов региона, что ведёт к длительной нестабильности в Евразии.

Согласно Концепции, основной задачей США и НАТО является раскол государств Евразии, подавление интеграционных процессов на постсоветском пространстве и нанесение стратегического поражения России. Предусматривается совместная реализация Минском и Москвой организационных, военных, экономических и технических мер для обеспечения безопасности «союзного государства».

Договор о гарантиях безопасности устанавливает единство оборонного пространства и взаимную обязанность поддержки при возникновении угроз суверенитету, независимости, территориальной целостности и конституционному строю сторон. Угроза агрессии трактуется широко, включая любые действия третьих государств, террористических групп и экстремистских организаций, создающих риск для территориальной целостности и границ «союзного государства». При наличии угрозы агрессии допускается применение военной силы даже до совершения акта нападения.

Договор предполагает размещение на территории Беларуси военных и других объектов, российских военных формирований (Статья 5), что фактически подразумевает создание российских военных баз. Конкретный перечень объектов в договоре не указан, однако российское законодательство к ним причисляет полигоны, аэродромы, базы, арсеналы, узлы связи, командные пункты т. д. Они также предполагают создание вокруг них запретных и других зон с особыми условиями землепользования. Например, российские объединенные военные базы в самопровозглашенных Южной Осетии и Кыргызстане имеют статус военных объектов.

Договором отдельно предусмотрено, что в случае санкций со стороны третьих государств стороны могут запросить взаимную поддержку и применить совместные контрмеры.

Некоторые положения договора с Беларусью (Статья 2) аналогичны положениям Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР (Статья 3), вступившего в силу 4 декабря 2024 года. Согласно нему, в случае угрозы агрессии должны незамедлительно инициироваться консультации для координации ответных мер. В случае вооружённого нападения обе стороны обязуются оказать друг другу незамедлительную военную и другую помощь всеми доступными средствами.

После вступления договора с КНДР в силу северокорейские подразделения уже были направлены в поддержку российских войск в Курскую область для участия в войне против Украины. Учитывая, что боевые действия уже ведутся на территории России и украинских регионах, аннексированных Россией в 2022 году, договор создает формальные условия для возможного непосредственного участия белорусской армии в войне России против Украины.

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