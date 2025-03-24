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Вот такой «политологический» анализ

  • Александр Подрабинек
  • 24.03.2025, 12:35
  • 1,776
Вот такой «политологический» анализ
Александр Подрабинек

Вашингтон в этом лукавом оркестре играет первую скрипку.

У меня вот такой «политологический» анализ. По-моему, Вашингтон, Москва и Киев всем нам вешают на уши лапшу. У каждой стороны свои мотивы, которые свели их сегодня в Эр-Рияде для очередных пустопорожних разговоров. Киеву, понятное дело, даваться некуда: Украине лучше подыграть Белому дому и принять участие в любых бессмысленных действиях, чем лишиться американской военной поддержки. Москва надеется под долгие разговоры о перемирии получить какую-нибудь выгоду: ослабление санкций, признание аннексии, а то и, чем черт не шутит, развал НАТО.

Вашингтон в этом лукавом оркестре играет первую скрипку. Президенту Трампу нужен успех — любой ценой и немедленно. Я думаю, его мало волнует реальное положение дел: «Ну, они воюют друг с другом» — вот и все его объяснения. Для него самое важное, как он будет выглядеть и что о нем будут говорить. Не исключаю, впрочем, что он совсем не против реальных достижений – так над его победами никто не сможет посмеяться. Но это на втором месте, а на первом — имидж миротворца и сильной руки, видимость грандиозного успеха любых его действий. “Успех — его второе имя”, под такой эпитафией, я думаю, он хотел бы остаться в истории — этом кладбище амбиций, мифов и несбывшихся надежд.

Стиль Трампа естественным образом усвоила и его команда. Они все наперебой говорят о выдающихся успехах своих переговоров, даже когда эти переговоры закончились ничем или вовсе смешно (как с рапортом Уиткоффа о путинском молении, подаренной картине и референдуме в Крыму). И все в превосходных тонах и под гром фанфар. Подозреваю, что бесконечное переливание из пустого в порожнее — это не тактика новой американской администрации, а стратегия. Ничего другого нет. Москву это очень устраивает, а Киеву приходится соглашаться. При этом война, как и все другие события, идет своим чередом.

Предполагаю, что после всех этих встреч, переговоров и телефонных звонков в Кремле над Трампом ржут до упаду, в Киеве чертыхаются, а в Вашингтоне Трамп коллекционирует дифирамбы в свой адрес и лоснится от удовольствия.

Александр Подрабинек, «Фейсбук»

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