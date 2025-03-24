BILD: Хакеры получили ДНК Путина 24.03.2025, 12:52

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У него есть кое-что общее с Гитлером.

Хакеры взломали компьютер Михаила Путина — двоюродного племянника российского президента. На компьютере оказался анализ ДНК, сделанный компанией Genotek в 2023 году. Учитывая степень родства, генетическое сходство племянника с дядей составляет 6,5% (бабушка и дедушка Владимира Путина — прабабушка и прадедушка Михаила Путина), сообщает BILD.

Таким образом, хакеры добыли часть генетического кода кремлевского шефа.

Анализ ДНК показал, что Михаил Путин принадлежит к редкой в России гаплогруппе E-V13 по отцовской линии (то есть, что к ней принадлежит и Владимир Путин). Эта генетическая линия берет свое начало в современном Косово, где 30% людей имеют эту гаплогруппу; в России — менее 5%.

В 2010 году британская Daily Mail сообщила, что Адольф Гитлер также был носителем редкой гаплогруппы E-V13 (также известной как E1b1b). «Может быть, именно поэтому Путин так скрывает свое происхождение?» — шутит обозреватель издания Юльян Репке.

Кроме того, Genotek проверила геном Михаила Путина на наличие рисков и заболеваний и кое-какие выявила.

В их числе — повышенный риск рака простаты.

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