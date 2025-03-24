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The Guardian: США проведут новые переговоры с Украиной

  • 24.03.2025, 12:58
The Guardian: США проведут новые переговоры с Украиной

После встречи с россиянами.

Американская и российская делегации начали переговоры в Саудовской Аравии о частичном прекращении огня в Украине.

При этом ожидается, что после этой встречи последует еще один раунд переговоров между командами США и Украины, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что на отдельных встречах будут обсуждаться детали приостановки атак на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру, а также прекращения атак в Черном море для обеспечения безопасности торгового судоходства.

Владимир Путин на прошлой неделе согласился прекратить удары по энергетическим объектам Украины на 30 дней после телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Однако все еще сохраняется путаница относительно того, что представляет собой энергетическая инфраструктура. Также Киев настаивает на расширении защиты на железные дороги и порты, пишет издание.

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