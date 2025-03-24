Tesla Илона Маска летит в пропасть 6 24.03.2025, 13:06

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Бренд рушится на глазах.

С начала 2025 года цена акций Tesla упала на 41.5%, а после расцвета BYD, Xiaomi и еще примерно двухсот EV брендов только в Китае, Tesla точно не единственный выбор для любителей электромобилей.

Об этом в колонке для NV Бізнес написал финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Неудачником года остается Илон Маск — Tesla летит в пропасть. С начала года цена акций упала на 41.5%, крупнейшие акционеры компании уже публично просят его покончить с политикой и вернуться к делам», — отметил финансист.

Компан также добавил: «Бренд рушится на глазах, новые машины продаются слабенько, уже проданные страдают от рук вандалов, соседние страны отменяют субсидии на покупку, страховые компании увеличивают стоимость страховок. А Маск в собственной социальной сети призывает его ненавистников остановиться, ведь «Tesla — это всего лишь компания, производящая автомобили».

Как тут не согласиться, наконец сам владелец и основатель сказал правду — Tesla это всего лишь производитель автомобилей, вот только оценили его почему-то как восьмое чудо света. Может в начале компания и была чудом, но сегодня, после расцвета BYD, Xiaomi и еще примерно двухсот EV брендов только в Китае, Tesla точно не лучший и далеко не единственный выбор для любителей электромобилей. Да и с точки зрения автономного такси, которое долгое время считалось одним из самых больших потенциальных преимуществ Tesla, Alphabet и его Waymo, похоже, уже впереди. Вот и неудивительно, что цена на акции летит вниз".

Ранее сообщалось, что после прихода Маска в администрацию Трампа усилились протесты против объектов компании Tesla, в том числе были и случаи насилия. Речь идет об атаках с коктейлями Молотова и случае стрельбы по витрине автосалона. Негативное отношение к миллиардеру возросло на фоне его ультраправой позиции и политики сокращений расходов и сотрудников федерального правительства через его агентство DOGE.

Президент США Дональд Трамп купил новую Tesla, чтобы продемонстрировать свою поддержку компании по производству электромобилей Илона Маска.

Трамп сказал журналистам, что выпишет чек на автомобиль, который продается примерно за 80 тысяч долларов, и оставит его в Белом доме для сотрудников.

При этом Маск в соцсети X написал, что обязуется удвоить производство автомобилей в США в течение двух лет, чтобы поддержать администрацию Трампа.

По состоянию на 18 марта 2025 года рыночная капитализация компании обвалилась более чем на $700 млрд, что уменьшило состояние Илона Маска более чем на $100 млрд. Хедж-фонды, которые ставят на падение акций, заработали $16,2 млрд на ставках против Tesla, поскольку стоимость компании Илона Маска по производству электромобилей за последние три месяца упала вдвое.

Financial Times писал о том, что Маск «полностью уничтожил бренд».

Акции Tesla упали на 6,6%, а акции ее китайского конкурента достигли исторического максимума после презентации BYD электромобиля с возможностью сверхбыстрой зарядки.

Известный американский инвестор Росс Гербер, компания которого владеет примерно 260 000 акций Tesla стоимостью около $105 млн, призвал Илона Маска сосредоточиться на компании или уйти с должности генерального директора.

По состоянию на 21 марта 2025 года сообщалось, что из-за работы Маска в Белом доме автовладельцы массово отказываются от Tesla.

21 марта 2−25 года Трамп пообещал 20-летние сроки заключения обидчикам Маска и Tesla.

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