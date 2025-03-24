Беларусь ввела ограничения на экспорт говядины и сыра 2 24.03.2025, 13:14

Однако для России сделают исключения.

Минсельхозпрод пытается сохранить говядину и сыр для внутреннего рынка путем увеличения индикативных цен на их экспорт.

В соответствии с документом, вступившим в силу с 22 марта, повысились цены на отправляемую за рубеж белорусскую говядину, заметил сайт «Белорусы и рынок».

Для говядины от молодняка крупного рогатого скота они выросли на 0,4 доллара и составляют теперь 4,8 доллара за кило. На мясо взрослого крупного рогатого скота повышение составило 0,1 доллара и минимальная цена теперь 4,2 доллара за килограмм.

Исключением является рынок России.

На 0,7 доллара произошел рост цен на сыры. Индикатив на сыры жирностью 45% и ниже составляет теперь 5,4 доллара за килограмм, жирностью выше 45% – 5,5 доллара за килограмм.

Повышение предельных цен по сырам на относится к продукции, которая отправляется в Россию, а также в Сербию.

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