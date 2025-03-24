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В Китае ответили на слухи об участии в миротворческой миссии в Украине

  • 24.03.2025, 13:19
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В Китае ответили на слухи об участии в миротворческой миссии в Украине

По словам спикера МИД, Пекин будет продвигать идею мирных переговоров.

Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию СМИ о том, что Пекин рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине после завершения войны.

Об этом заявил спикер МИД Китая Го Цзякун, сообщает Global Times.

Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Китай возможность развертывания войск в Украине в рамках миротворческой миссии, Цзякунь заявил, что сообщение СМИ полностью не соответствует действительности.

В частности он добавил, что позиция Китая относительно полномасштабной войны в Украине остается «последовательной и однозначной». По словам спикера, Китай будет продолжать с международным сообществом продвигать идею мирных переговоров и создания условий для прекращения огня.

Ранее издание Welt со ссылкой на источники сообщило, что Китай рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине.

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