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На санаторий Лукашенко в Сочи подали в суд

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  • 24.03.2025, 13:21
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На санаторий Лукашенко в Сочи подали в суд

Санаторий не платит по счетам.

«Дочка» Управления делами Лукашенко — санаторий «Беларусь» в Сочи — в прошлом году оказалась ответчицей в российских судах из-за неуплаты за отопление и проблемы с учетом электроэнергии, пишет «Зеркало».

Что (не)известно о судебных разборках из-за отопления

В прошлом году санаторий «Беларусь» в Сочи параллельно отбивался в судах по двум искам — от «Сочитеплоэнерго» и КСК. В первом случае причиной стала недоплата в течение 12 лет за отопление. Дело начали рассматривать в феврале 2024-го, но до сих пор по нему нет решения: рассмотрение спора раз за разом переносили. Вероятно, его рассмотрели 20 марта, но решение пока не опубликовано.

Еще одно дело (но уже из-за долгов за электричество)

В мае прошлого года в Арбитражном суде Краснодарского края начали рассматривать еще одно дело против санатория. Заявление подала компания КСК. Примечательно, что в судебных документах название фирмы указано КСК, а регистрационный номер написан другой — «ТНС Энерго Кубань». Последняя также указана заинтересованным лицом в деле.

Суть претензии — долг за электроэнергию. Так, с 25 ноября 2021 года по 29 сентября 2022-го санаторий недоплатил 379 176 российских рублей. Это 13,8 тыс. рублей по курсу Нацбанка на сегодня. Также поставщик электричества насчитал пеню за просрочку, однако в судебных документах не указан ее размер.

Дело тянулось вплоть до февраля этого года, когда КСК решил отказаться от исковых требований и суд это принял. То есть с «дочки» Управделами Лукашенко перестали «выбивать» указанную выше сумму. Возможно, это случилось после того, как санаторий добровольно уплатил долг.

Здравница «Беларусь» и раньше попадала в российские суды как ответчик. К примеру, перед российскими подрядчиками. Один из подобных исков был на 1,2 млн долларов.

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