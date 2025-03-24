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ЧМ по футболу: определился еще один соперник белорусов

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  • 24.03.2025, 13:31
ЧМ по футболу: определился еще один соперник белорусов

В группе с нашей командой уже есть Греция и Шотландия.

Соперником белорусских футболистов оказалась сборная Дании, проигравшая Португалии. Осенью они сыграют в отборе чемпионата мира 2026 года.

Другие соперники футбольной сборной Беларуси в отборе стали известны еще в конце прошлого года: в группу с попали Греция и Шотландия. Дания — неудачник четвертьфинала Лиги наций. Она проиграла Португалии (1:0, 2:5).

Прямые путевки в финальную часть ЧМ получат 12 победителей групп. Сборные, которые займут вторые места в группах, смогут побороться в плей-офф за еще 4 путевки.

Чемпионат мира пройдет в июне-июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 сборных.

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