ЧМ по футболу: определился еще один соперник белорусов 1 24.03.2025, 13:31

В группе с нашей командой уже есть Греция и Шотландия.

Соперником белорусских футболистов оказалась сборная Дании, проигравшая Португалии. Осенью они сыграют в отборе чемпионата мира 2026 года.

Другие соперники футбольной сборной Беларуси в отборе стали известны еще в конце прошлого года: в группу с попали Греция и Шотландия. Дания — неудачник четвертьфинала Лиги наций. Она проиграла Португалии (1:0, 2:5).

Прямые путевки в финальную часть ЧМ получат 12 победителей групп. Сборные, которые займут вторые места в группах, смогут побороться в плей-офф за еще 4 путевки.

Чемпионат мира пройдет в июне-июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 сборных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com