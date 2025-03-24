ЧМ по футболу: определился еще один соперник белорусов

ЧМ по футболу: определился еще один соперник белорусов1
- 24.03.2025, 13:31
В группе с нашей командой уже есть Греция и Шотландия.
Соперником белорусских футболистов оказалась сборная Дании, проигравшая Португалии. Осенью они сыграют в отборе чемпионата мира 2026 года.
Другие соперники футбольной сборной Беларуси в отборе стали известны еще в конце прошлого года: в группу с попали Греция и Шотландия. Дания — неудачник четвертьфинала Лиги наций. Она проиграла Португалии (1:0, 2:5).
Прямые путевки в финальную часть ЧМ получат 12 победителей групп. Сборные, которые займут вторые места в группах, смогут побороться в плей-офф за еще 4 путевки.
Чемпионат мира пройдет в июне-июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 сборных.