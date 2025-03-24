Необычный тюнинг: коллекционный японский суперкар превратили в клон Ferrari 1 24.03.2025, 13:50

Уникальное авто выставили на продажу за 75 000 евро.

В Швейцарии можно заметить нестандартный суперкар. Внешне он очень напоминает Ferrari 360 Modena, однако его техническая «начинка» японская. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Проект, названный Ferrari 361, воплотили в жизнь еще 18 лет назад. Копия Ferrari 360 Modena создана на базе культового купе Honda NSX. Примечательно, что сейчас две модели стоят примерно одинаково, однако тогда Ferrari был значительно ценнее, поэтому японским авто «пожертвовали».

Передняя и задняя часть, а также боковины Honda NSX изменены, чтобы суперкар стал похожим на Ferrari 360 Modena. При этом использовали оригинальные кузовные детали Ferrari — фары, фонари, бамперы, крышка переднего багажника.

В салоне сиденья украсили логотипами Ferrari и установили спортивный руль Momo. В отделке использовали алькантару и карбон.

3,0-литровый V6 Honda NSX остался, однако его доработали и увеличили мощность с 270 до 300 сил. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Клон Ferrari 360 Modena проехал 98 562 км. Сейчас уникальное авто выставили на продажу за 75 000 евро.

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