Cолнце против луны 1 Михаил Крутихин

24.03.2025, 13:51

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Иран стоит на пороге радикальных перемен.

Ноуруз – наступление иранского нового года в Исламской республике – отметили в день весеннего равноденствия, как всегда на протяжении нескольких тысячелетий. Праздник замечательный, отмечен в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Музыка, песни, хороводы, застолье, а в последнюю среду старого года – ещё и прыжки через очищающий огонь костра: традиции зороастризма с его огнепоклонниками не забыты.

Но возникло неудобство, изрядно смутившее руководство Ирана, где государственной идеологией на протяжении уже 46 лет после свержения монархии остаётся ислам шиитского толка. Древний праздник совпал в этом году не просто с мусульманским месяцем поста, но и траурной датой — отмечаемой по арабскому календарю годовщиной ранения первого из двенадцати почитаемого шиитами имама, зятя пророка и халифа Али ибн Аби Талеба. Через два дня имам скончался от ран, и теперь шииты вроде бы должны не водить хороводы с песнями, а скорбеть.

Даты исламского лунного календаря, по которому живут мусульманские общины и к которому прикреплены все ритуалы ислама, совпали с датами всенародного ликования по календарю солнечному, разработанному великим ученым и поэтом Омаром Хайямом. Да, календарь его отсчитывает годы с хиджры (переселения мусульманской общины Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году христианской эры), но следует солнечному циклу, а месяцы, совпадающие со знаками Зодиака, носят древнеиранские названия: фарвардин, ордибехешт и так далее.

По нему в Иране сейчас наступил 1404 год.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи, выступая на следующий день после Ноуруза с речью, в которой отверг ультимативные требования американского президента Трампа, не мог обойти вниманием это явное противоречие — если не сказать противостояние. Он похвалил тех соотечественников, которые в день траура по имаму Али посетили многочисленные шиитские святыни, и пожурил «некоторых», кто в тот же день предавался праздничному веселью.

А веселья в этот день было много, что отразили многочисленные видеоклипы, снятые участниками новогодних празднеств.

Десятки тысяч человек по всей стране сначала отметили «красную среду» хороводами и музыкой, а потом, в самый Ноуруз, устроили массовые шествия с пикниками и опять-таки музыкальным сопровождением. И шли, и ехали они, запрудив некоторые шоссе, отнюдь не к мечетям и гробницам святых. В Фарсе и Хорасане, на национальных окраинах, где вместе с персами Ноуруз отметили курды, тюрки, белуджи, лоры и множество других этнических групп.

Большие толпы собрались на развалинах Персеполя — древней столицы империи Ахеменидов и у гробницы ахеменидского царя Куроша — того самого Кира II Великого, который впервые в мире принял манифест о возвращении в завоёванный им Вавилон всех изгнанных оттуда племён, включая иудеев, и гарантировал свободу вероисповедания.

Множество людей окружили мавзолей Фердоуси в Хорасане. Автора знаменитого эпоса «Шахнаме», воспевающего величие доисламского Ирана, ненавидели мусульманские богословы и даже запретили хоронить его на одном кладбище с правоверными.

Стихийный новогодний фестиваль возник у гробницы безбожника Омара Хайяма, который в своих рубаи издевался и над Творцом, и над Кораном, и над муллами. Праздник не обошёл и могилу Хафиза в Ширазе — поэта, воспевавшего любовь к вину и к прекрасным девам и юношам. На сборниках его газелей иранцы и в наши дни гадают о судьбе, выбирая наугад страницу и строчку.

И вроде бы ничего страшного для исламских властей не происходило, если бы не лозунги-речёвки, которые с энтузиазмом декларировали участники этих массовых сборищ. Тексты оказались откровенно антиправительственными и — что надо особо отметить — монархическими.

«Иран без шаха — всё равно что без грамоты и арифметики!»

«Приходи, Пехлеви, расправься с домом Зоххака!»

Зоххак — персонаж «Шахнаме». Узурпатор трона, чудовище из плеч которого поднимались змеиные головы. Справиться с ним удалось только простолюдину — кузнецу Каве, и с тех пор кожаный передник кузнеца, «Знамя Каве» стал символом иранской свободы. Когда в этой речёвке слово «дом» зазвучало по-арабски — «бейт», все поняли, что в виду имеется «Бейт рахбари» — резиденция аятоллы Хаменеи в бывшем шахском Мраморном дворце в Тегеране.

Иногда скандировали почему-то по-английски: «Кинг Реза Пехлеви!» — адресуя это живущему в эмиграции, но политически весьма активному наследному принцу, сыну свергнутого шаха.

Но самым занимательным текстом оказался такой. По-персидски: «Арьяи хастим — араб немипарастим!». На русском это означает: «Мы арийцы и не поклоняемся арабскому!»

Все в Иране отлично поняли, что такое «арабское» и почему оно противопоставляется «арийскому», то есть древнеиранской культуре, наследнице индоиранской (арийской) цивилизации. Это — ислам. Прямо выкрикивать антиисламские лозунги в Иране никто не решается, но намек на религию, которая пришла в Иран с бесписьменными и далекими от центров цивилизации арабскими завоевателями, прозвучал ясно.

Спорить о приемлемости таких лозунгов в наше время принялись и внутри иранской оппозиции, в том числе эмигрантской.

Другой интересный момент, который стоит отметить: участники празднований, включая тех, кто выкрикивал монархические и антиисламские лозунги, не скрывали лиц, как это случалось во время выступлений протестов в Иране пару-тройку лет до этого. Они вовсю снимали себя и друг друга и выкладывали видео в социальных сетях, не опасаясь, что блюстители закона опознают их и станут преследовать. Складывается впечатление, что оппозиционные настроения в Исламской республике Иран выходят на качественно новый уровень.

До революции дело пока не дошло, но недовольство властями бурлит, временами выплескиваясь наружу. Празднование Ноуруза обошлось Ирану в этом году в 19 погибших и более 5 тыс. раненых.

Провалы внешней политики, нацеленной на расширение зоны шиитского ислама на Ирак, Сирию, Ливан и Йемен, а также катастрофическая ситуация в экономике страны дополняется нарастающим недовольством населения. Все эти факторы могут уже в ближайшем будущем сработать не в пользу нынешнего режима богословов и вызвать радикальные перемены в Иране.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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