закрыть
24 марта 2025, понедельник, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Cолнце против луны

1
  • Михаил Крутихин
  • 24.03.2025, 13:51
  • 1,994
Cолнце против луны

Иран стоит на пороге радикальных перемен.

Ноуруз – наступление иранского нового года в Исламской республике – отметили в день весеннего равноденствия, как всегда на протяжении нескольких тысячелетий. Праздник замечательный, отмечен в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Музыка, песни, хороводы, застолье, а в последнюю среду старого года – ещё и прыжки через очищающий огонь костра: традиции зороастризма с его огнепоклонниками не забыты.

Но возникло неудобство, изрядно смутившее руководство Ирана, где государственной идеологией на протяжении уже 46 лет после свержения монархии остаётся ислам шиитского толка. Древний праздник совпал в этом году не просто с мусульманским месяцем поста, но и траурной датой — отмечаемой по арабскому календарю годовщиной ранения первого из двенадцати почитаемого шиитами имама, зятя пророка и халифа Али ибн Аби Талеба. Через два дня имам скончался от ран, и теперь шииты вроде бы должны не водить хороводы с песнями, а скорбеть.

Даты исламского лунного календаря, по которому живут мусульманские общины и к которому прикреплены все ритуалы ислама, совпали с датами всенародного ликования по календарю солнечному, разработанному великим ученым и поэтом Омаром Хайямом. Да, календарь его отсчитывает годы с хиджры (переселения мусульманской общины Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году христианской эры), но следует солнечному циклу, а месяцы, совпадающие со знаками Зодиака, носят древнеиранские названия: фарвардин, ордибехешт и так далее.

По нему в Иране сейчас наступил 1404 год.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи, выступая на следующий день после Ноуруза с речью, в которой отверг ультимативные требования американского президента Трампа, не мог обойти вниманием это явное противоречие — если не сказать противостояние. Он похвалил тех соотечественников, которые в день траура по имаму Али посетили многочисленные шиитские святыни, и пожурил «некоторых», кто в тот же день предавался праздничному веселью.

А веселья в этот день было много, что отразили многочисленные видеоклипы, снятые участниками новогодних празднеств.

Десятки тысяч человек по всей стране сначала отметили «красную среду» хороводами и музыкой, а потом, в самый Ноуруз, устроили массовые шествия с пикниками и опять-таки музыкальным сопровождением. И шли, и ехали они, запрудив некоторые шоссе, отнюдь не к мечетям и гробницам святых. В Фарсе и Хорасане, на национальных окраинах, где вместе с персами Ноуруз отметили курды, тюрки, белуджи, лоры и множество других этнических групп.

Большие толпы собрались на развалинах Персеполя — древней столицы империи Ахеменидов и у гробницы ахеменидского царя Куроша — того самого Кира II Великого, который впервые в мире принял манифест о возвращении в завоёванный им Вавилон всех изгнанных оттуда племён, включая иудеев, и гарантировал свободу вероисповедания.

Множество людей окружили мавзолей Фердоуси в Хорасане. Автора знаменитого эпоса «Шахнаме», воспевающего величие доисламского Ирана, ненавидели мусульманские богословы и даже запретили хоронить его на одном кладбище с правоверными.

Стихийный новогодний фестиваль возник у гробницы безбожника Омара Хайяма, который в своих рубаи издевался и над Творцом, и над Кораном, и над муллами. Праздник не обошёл и могилу Хафиза в Ширазе — поэта, воспевавшего любовь к вину и к прекрасным девам и юношам. На сборниках его газелей иранцы и в наши дни гадают о судьбе, выбирая наугад страницу и строчку.

И вроде бы ничего страшного для исламских властей не происходило, если бы не лозунги-речёвки, которые с энтузиазмом декларировали участники этих массовых сборищ. Тексты оказались откровенно антиправительственными и — что надо особо отметить — монархическими.

«Иран без шаха — всё равно что без грамоты и арифметики!»

«Приходи, Пехлеви, расправься с домом Зоххака!»

Зоххак — персонаж «Шахнаме». Узурпатор трона, чудовище из плеч которого поднимались змеиные головы. Справиться с ним удалось только простолюдину — кузнецу Каве, и с тех пор кожаный передник кузнеца, «Знамя Каве» стал символом иранской свободы. Когда в этой речёвке слово «дом» зазвучало по-арабски — «бейт», все поняли, что в виду имеется «Бейт рахбари» — резиденция аятоллы Хаменеи в бывшем шахском Мраморном дворце в Тегеране.

Иногда скандировали почему-то по-английски: «Кинг Реза Пехлеви!» — адресуя это живущему в эмиграции, но политически весьма активному наследному принцу, сыну свергнутого шаха.

Но самым занимательным текстом оказался такой. По-персидски: «Арьяи хастим — араб немипарастим!». На русском это означает: «Мы арийцы и не поклоняемся арабскому!»

Все в Иране отлично поняли, что такое «арабское» и почему оно противопоставляется «арийскому», то есть древнеиранской культуре, наследнице индоиранской (арийской) цивилизации. Это — ислам. Прямо выкрикивать антиисламские лозунги в Иране никто не решается, но намек на религию, которая пришла в Иран с бесписьменными и далекими от центров цивилизации арабскими завоевателями, прозвучал ясно.

Спорить о приемлемости таких лозунгов в наше время принялись и внутри иранской оппозиции, в том числе эмигрантской.

Другой интересный момент, который стоит отметить: участники празднований, включая тех, кто выкрикивал монархические и антиисламские лозунги, не скрывали лиц, как это случалось во время выступлений протестов в Иране пару-тройку лет до этого. Они вовсю снимали себя и друг друга и выкладывали видео в социальных сетях, не опасаясь, что блюстители закона опознают их и станут преследовать. Складывается впечатление, что оппозиционные настроения в Исламской республике Иран выходят на качественно новый уровень.

До революции дело пока не дошло, но недовольство властями бурлит, временами выплескиваясь наружу. Празднование Ноуруза обошлось Ирану в этом году в 19 погибших и более 5 тыс. раненых.

Провалы внешней политики, нацеленной на расширение зоны шиитского ислама на Ирак, Сирию, Ливан и Йемен, а также катастрофическая ситуация в экономике страны дополняется нарастающим недовольством населения. Все эти факторы могут уже в ближайшем будущем сработать не в пользу нынешнего режима богословов и вызвать радикальные перемены в Иране.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко