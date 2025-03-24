FT: Политика Трампа может привести к увеличению количества ядерных государств в мире 24.03.2025, 13:58

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Если ДНЯО распадется, мир может приблизиться к 15−25 ядерным государствам.

Политика президента США Дональда Трампа может привести к тому, что количество ядерных государств в мире возрастет до 25, говорится в материале Financial Times.

35-й президент США Джон Кеннеди, которого «преследовала» мысль о «спиральной гонке ядерных вооружений» по всему миру, инициировал в 1960-х годах переговоры о том, что впоследствии стало Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Сдерживание основывалось на том, что США расширяли свой ядерный зонтик, убеждая союзников, что им не нужно разрабатывать собственное ядерное оружие.

«Сейчас, во времена Дональда Трампа, эта уверенность еще никогда не была такой слабой», — считают журналисты.

Однако, как отмечает FT, сближение Трампа с Москвой и резкое пренебрежение к НАТО заставили Германию, Польшу, Южную Корею и Японию задуматься над созданием собственного ядерного щита.

«Консенсус между великими державами по нераспространению ядерного оружия является реальным. Феномен Трампа стал мощным ускорителем голосов в государствах-союзниках США, которые теперь считают, что ядерное оружие в их руках фундаментально решит проблему ненадежности Америки», — считает Анкит Панда из аналитического центра Carnegie Endowment.

Согласно ДНЯО, количество официальных ядерных государств было ограничено США, Россией, Китаем, Францией и Великобританией — пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Индия, Израиль и Пакистан, которые никогда не подписывали договор, также разработали ядерное оружие, как и Северная Корея, единственная страна, которая вышла из ДНЯО.

Аналитики опасаются, что если ДНЯО распадется, в частности из-за отзыва американских гарантий, мир может приблизиться к 15−25 ядерным государствам.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что он готов к обсуждению расширения французской программы ядерного сдерживания на другие европейские страны.

В то же время 7 марта Дональд Трамп выступил с призывом отказаться от ядерного оружия и отметил, что добился значительного прогресса в этом вопросе с Россией. Кроме того, он обсуждал разоружение с председателем КНР Си Цзиньпином.

13 марта президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше для сдерживания России. Он выразил уверенность, что Трамп может принять решение о перемещении ядерных боеголовок из Западной Европы или США в Польшу.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя призыв президента Польши, заявил, что он был бы шокирован, если бы Трамп поддержал размещение ядерного оружия дальше на восток в Европе.

13 марта министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что ее страна готова рассмотреть возможность внесения изменений в свою Конституцию, чтобы разрешить размещение ядерного оружия, если такая инициатива поступит от союзников по НАТО.

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