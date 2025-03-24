Гордон: Ненависть украинцев к Лукашенко зашкаливает 1 24.03.2025, 14:05

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Дмитрий Гордон

Журналист рассказал, как поменялось его мнение о белорусском диктаторе.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в 2020 году Александр Лукашенко обещал, что никогда с территории Беларуси российские военные не нападут на Украину, однако это случилось уже спустя два года. Раньше Лукашенко был среди зарубежных политиков самым популярным в Украине, теперь же его ненавидят, сказал журналист в эфире «Белсата».

Тот разговор многие сочли комплиментарным и легитимизирующим политика.

По словам журналиста, он не ожидал таких репрессий после выборов и вспыхнувших протестов:

«Я не ожидал, что он будет творить с оппозицией, когда начались массовые протесты после его фальшивого избрания в 2020 году. И спустя дней восемь или девять после моего визита в Минск я заклеймил позором Лукашенко, обратился к белорусам и назвал его просто подонком, потому что так издеваться над своим народом может только подонок. Но он трижды подонок, потому что с его территории пришли сюда эти орки проклятые, и ненависть к нему и у меня, у украинцев просто зашкаливает».

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