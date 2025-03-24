«Это посланник Путина?»: В Украине призвали США уволить Уиткоффа

«Это посланник Путина?»: В Украине призвали США уволить Уиткоффа1
- 24.03.2025, 14:15
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Представитель Трампа распространяет российскую пропаганду.
Представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф, возглавляющий переговоры о прекращении огня, должен быть отстранен от этой должности за свои пророссийские комментарии. Об этом заявил в комментарии Sky News председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Комментируя заявления Уиткоффа о том, что первопричиной войны было мнение Кремля о том, что Украина является «ложной страной» Мережко подчеркнул, что американский дипломат просто повторяет путинскую пропаганду.
«Он посланник президента Трампа или... посланник Путина?» — спросил он.
Мережко заявил, что Уиткофф «должен быть отстранен как представитель Трампа, потому что он дискредитирует Соединенные Штаты и внешнюю политику США».
По его убеждению, «президент Трамп должен предпринять очень серьезные шаги — он должен опровергнуть эти заявления, потому что они опасны».
Мережко также добавил, что в окружении Трампа «есть разные люди — те, кто понимает, что происходит, и те, кто не понимает», подразумевая, что Уиткофф относится к последним.