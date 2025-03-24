В одном из районов Минска пропало электричество 1 24.03.2025, 14:16

Туда направили три оперативно-выездные бригады электриков.

В Минске в Степянке в понедельник в 12:15 пропало электричество («зафиксированы перебои электроэнергии»). Туда направили три оперативно-выездные бригады филиала «Минские кабельные сети», сообщает «Еврорадио».

Сообщается, что «проблемы» выявили на улицах Аннаева, Ваупшасова, Геологической, Карвата, Радиальной, Холмогорской, Солтыса, в переулках — 2-м Холмогорском, 2-м Переходном и Солтыса.

Энергетики надеются восстановить энергоснабжение до 14:15. Причина происшествия пока неизвестна.

Предыдущая авария электросетей в Минске случилась в феврале.

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