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«В банке сразу заметят плесень»

  • 24.03.2025, 14:48
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«В банке сразу заметят плесень»

Как проверяют доллары в обменниках.

«В обменнике не захотели принимать доллары» — такие сообщения периодически приходят в редакцию от клиентов разных банков. Хотя требования к валюте смягчили и банки придерживаются единых правил, есть нюансы, о которых надо знать всем, кто покупает и сдает валюту. Onliner рассказал, как ее проверяют в кассах, почему сложно распознать плесень и банкноты с какими повреждениями не примут.

Сейчас банки используют единый перечень признаков платежности валюты. Какие купюры должны принять, а какие нет, нам помогают разобраться представители МТБанка — начальник управления кассовых операций Николай Савко и главный специалист управления кассовых операций Елена Бобко.

Какую валюту возьмут в банке?

Первое, что проверяют кассиры, — это подлинность любой банкноты, и неважно, это доллары, белорусские рубли или банкноты в другой валюте.

Кассир проверяет банкноты визуально и с помощью детектора, который позволяет рассмотреть купюры в проходящем свете, в косо падающем свете, при десятикратном увеличении, в режиме контроля магнитных меток, в ультрафиолетовом свете и в инфракрасной области спектра. Для обычного клиента обменника звучит сложно, но кассиров обучают всем нюансам проверки в разных режимах.

По совокупности всех признаков работник банка оценивает, подлинная купюра или нет.

Если у кассира есть сомнения в подлинности, он должен вызвать милицию, а дальше банкноту будут проверять эксперты. Вернуть ее клиенту кассир не может.

После проверки банкноты на подлинность кассир оценивает ее платежность — тоже визуально и с помощью детектора. Перечень признаков платежности банкнот есть возле касс, в нем подробно описаны все допустимые повреждения, с которыми банкноты могут принять и выдать в банке.

Например, на купюре может частично стереться краска. Это происходит из-за естественного износа, и такую банкноту в кассе банка возьмут.

Часто доллары складывают, и на линии сгиба стирается слой краски и появляется загрязнение — что-то вроде потемневшей полоски, как на второй купюре на фото внизу. Такую банкноту тоже примут в банке.

Надрывы допускаются только небольших размеров — их должно быть не больше пяти, и длина не должна превышать 3 миллиметров (или один надрыв/надрез длиной не более 10 миллиметров). На банкноте должно быть не больше четырех проколов не более 1 миллиметра в диаметре каждый.

На долларах могут встречаться надписи, штампы, рисунки.

Чтобы банк принял купюру, должно быть не больше трех таких визуальных дефектов, и каждый из них должен помещаться в квадрат со стороной 1 сантиметр (или один дефект, который находится в границах квадрата со стороной 2 сантиметра).

Например, здесь квадрат со стороной 1 сантиметр закрывает каждый из штампов — эту купюру примут и могут выдать в банке.

Еще один пункт перечня признаков платежности касается пятен: грязи, чернильных или другого происхождения.

В таких случаях тоже есть требования к их размерам: не больше одного пятна в квадрате со стороной 1 сантиметр или не больше трех, каждое из которых должно помещаться в квадрат со стороной 0,5 сантиметра.

Еще два пункта перечня касаются свечения в ультрафиолетовом свете. Правила говорят, что допускается принимать банкноты с белым и голубым свечением без ограничения площади, а вот по приему купюр со свечением другого цвета есть ограничения: оно должно быть в границах одного квадрата стороной 3 сантиметра или три небольших участка в разных частях банкноты, каждый из которых помещается в квадрат со стороной 1 сантиметр. Доллары с таким свечением примут, если структура бумаги не нарушена.

Это пример голубого свечения, который допустим, даже если светится вся банкнота:

Если у купюры есть несколько незначительных повреждений (например, есть надпись, которая входит в квадрат со стороной 2 сантиметра, и белое свечение), ее тоже можно сдать и получить в обменнике.

Такие доллары не примут

В перечне признаков платежности есть описание купюр, которые не принимаются: с изменившимися размерами, с производственным браком, разорванные, обгоревшие, влажные, липкие, с оскорбительными надписями, с пометками «Взятка», «Выкуп», «Рэкет», «Вор» и так далее. Если на купюрах есть серьезные повреждения, в обменнике их тоже не возьмут.

Все эти требования касаются валютно-обменных операций, некоторые банки принимают доллары для замены и инкассо — в таких случаях они устанавливают свои требования к банкнотам.

Например, прокол диаметром меньше 1 миллиметра допускается. На фото ниже размер прокола — более 1 миллиметра, в этом случае считается, что часть банкноты утрачена.

Иногда проколы — это отверстия от степлера (кто-то передает купюру с прикрепленной к ней запиской). Прокол может образоваться из-за скрепки или зажима для денег.

Это тоже пример, когда утрачена часть банкноты. Такие деньги банки не принимают и не должны выдавать.

Купюру могут не принять из-за надписей и рисунков — например, если на деньгах написано что-то вроде «С любовью от Миши» или нарисованы галстуки на изображениях президентов. Такие купюры банковские сотрудники точно не примут.

Свечение — самое коварное повреждение: невооруженным глазом увидеть его практически невозможно.

— Свечение — та самая плесень?

— Понятие плесени на купюрах сформировалось в далекие времена, и сейчас банковское сообщество пытается от этого уходить. В перечне платежности для иностранной валюты, который утвержден межбанковским соглашением, вы не найдете понятие плесени — вместо этого используются понятия пятна и свечения в ультрафиолете разных цветов, — объясняет Николай Савко. — Хотелось бы уходить от такого понятия, как плесень, потому что кассовый работник не проводит химическую экспертизу и не определяет причину повреждения банкноты.

— То есть это не всегда плесень?

— Да. Допустим, банкнота побывала в агрессивной среде или в воде и приобрела белое или голубое свечение. Такое свечение допустимо.

Почему такое пристальное внимание к зеленому свечению? К сожалению, при хранении банкнот площадь повреждения увеличивается.

— Как невооруженным глазом увидеть плесень на долларах?

— Невооруженным глазом повреждения банкнот, которые вызывают свечение зеленого цвета в ультрафиолете, увидеть непросто. Вся необходимая техника есть у кассира банка, и здесь вся экспертиза проводится на его стороне, — считают в банке.

Хотя визуально плесень иногда видна — например, на купюре есть две малозаметные глазу точки. Если проверить банкноту на детекторе, они будут светиться зеленым. Но заметить повреждение и правильно идентифицировать его — это все-таки работа кассира, считают в банке.

Вот так выглядит купюра визуально:

А так — в детекторе валют:

Плесень поражает не только долларовые купюры — у евро, российских и белорусских рублей, банкнот других валют тоже могут появляться характерные повреждения.

— Некоторые люди говорят: «Куплю ультрафиолетовый фонарик, буду все просвечивать — вот кассир удивится».

— Просто владеть инструментом мало — надо знать, какую информацию он дает и как ее трактовать.

Кассовых работников как раз обучают всем тонкостями и нюансам определения подлинности и платежности банкнот, а еще нужен постоянный практический опыт. У обычного человека такого опыта, как правило, нет.

Это, кстати, к вопросу о развороте детектора валют: можно ли развернуть его так, чтобы клиент увидел процесс проверки. Да, практически это возможно, но клиент не знает всех нюансов и не сможет определить, допустимое это свечение или нет. Кассир будет вынужден долго объяснять, что все в порядке.

— Периодически бывают ситуации, когда один банк выдает купюры, а в другом отказываются их принимать, хотя оба банка обязаны следовать единым правилам. Почему так?

— Есть пресловутый человеческий фактор, субъективное мнение отдельно взятого сотрудника.

Дело даже не в самих банках, а в двух разных кассирах. Если это пограничные значения повреждений, то результат определения платежности (принимать банкноту или нет) может отличаться. Даже свет может падать по-другому, и у кассира может поменяться мнение.

Какие-то значения можно измерить линейкой, но какие-то оцениваются визуально — например, степень загрязненности.

— Что с этим можно сделать? В банке ведь есть номера всех купюр, выданных клиентам?

— Мы разбираемся с каждым случаем в индивидуальном порядке, стараемся оперативно реагировать и помогать людям.

В большинстве случаев у банка есть возможность посмотреть записи сортировщика банкнот и проверить по серийным номерам, была ли эта купюра действительно выдана в кассе. Но нужно понимать, что даже если ее выдал кассир нашего банка, то повреждения банкноты могли возникнуть позже. Например, клиент оставил ее в джинсах и постирал, купюра получила повреждения.

В каждом конкретном случае есть свои нюансы. Дополнительно мы просматриваем камеры видеонаблюдения, чтобы сделать окончательные выводы и принять решение по каждому случаю обращения.

Если клиент говорит, что в другом банке купюру не приняли, мы не занимаемся разбирательством, почему это произошло, у нас нет таких полномочий. Но если мы видим, что эта банкнота подлинная и платежная, то принимаем ее, несмотря на отказ другого банка.

— Но, по сути, в большинстве банков правила одинаковые?

— Основная цель межбанковского соглашения и была в том, чтобы все банки работали в одной системе координат. Это можно сравнить с тем, что каждый участник дорожного движения вправе рассчитывать на то, что другие участники тоже знают и соблюдают правила. Мы тоже вправе рассчитывать, что и другие банки знают и соблюдают требования, изложенные в соглашении, которое касается перечня платежности банкнот в иностранной валюте. Когда мы продаем валюту, у нас не должно быть никаких сомнений, что клиент обратится с ней в любой из банков, которые подписали это соглашение, и у него не будет проблем.

Если купюра с повреждениями, в некоторых банках могут дать совет обменять ее за границей. Но бывает и так, что люди привозят деньги, с которыми возникли сложности за границей.

— Была ситуация с купюрами по €500, когда клиент не смог рассчитаться ими в Европе. Возможно, причиной стала информация в СМИ о поддельных €500, или банально отсутствовала сдача. К тому же банкноты этого номинала уже не выпускают и постепенно выводят из обращения.

В белорусских банках ограничений по номиналу купюр нет.

Что делать, чтобы не потерять наличку

В любом банке будут рекомендовать депозиты — в иностранной валюте или белорусских рублях. Это советы не новые. «Это все-таки немного история из девяностых, когда люди копили наличку и хранили ее в матрасах», — считают специалисты.

В МТБанке напоминают о других альтернативах:

Купить драгметаллы в слитках или открыть металлический счет — альтернатива покупке долларов, если сбережения нужно сохранить в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Пользоваться валютными картами, если планируются поездки за границу и нужно будет рассчитываться валютой.

Совершать валютно-обменные операции в онлайн-сервисах банков.

Если вы решили держать какую-то часть денег дома, то хотя бы не совершайте ошибок, которые до вас уже сделаны другими. Вот худшее, что можно придумать:

Держать деньги в полиэтиленовом пакете.

Прятать банкноты за холодильником, в сыром помещении. Работники банка иногда встречают на купюрах характерную ржавчину и последствия воздействия конденсата и металлических предметов.

Хранить деньги в духовке. Да, обожженные доллары тоже приносили в банк.

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