NYT: Кремль потакает Трампу 24.03.2025, 14:55

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Путин преследует свои цели.

Кремль видит выгоды в том, чтобы потакать стремлению президента США Дональда Трампа к прекращению огня в Украине, но военные цели Кремля остались неизменными.

Об этом в понедельник, 24 марта, пишет The New York Times, указывая, что для российского диктатора Владимира Путина переговоры с Трампом о режиме прекращения огня являются средством для достижения более широких целей.

Кремль, вероятно, намерен выжать как можно больше выгод из желания Трампа заключить мирную сделку по Украине, даже если это замедлит переговоры, пишет NYT. В Москве считают, что улучшение отношений с Вашингтоном является полезным для экономики и геополитики. И что этого благо может быть достигнуто даже тогда, когда российские ракеты продолжают бить по территории Украины.

«Путин продолжает стремиться к далеко идущей победе в Украине, но потакает стремлению Трампа к прекращению огня, чтобы воспользоваться преимуществами оттепели в отношениях с Вашингтоном», — констатирует автор статьи.

Он также приводит высказывания заместителя председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Вячеслава Никонова, который заявил, что Трамп и Путин разрабатывают «двустороннюю повестку дня», которая «не связана с Украиной». Никонов заявил, что «наступление [российской оккупационной армии] продолжается» и добавил, что «для Путина отношения с Америкой важнее, чем конкретно вопрос Украины».

В Москве, вероятно, считают, что коммуникация с Трампом может принести такую экономическую пользу, как запасные части для российских самолетов Boeing, пишет NYT. Что же касается геополитических выгод, то одной из них может быть сокращение присутствия НАТО в Европе.

В то же время остается неясным, будет ли президент США использовать эти надежды Кремля в качестве рычага для достижения более выгодной сделки для Украины или же потеряет терпение к Путину, констатируют в NYT.

Сейчас российский диктатор делает все возможное, чтобы удержать интерес Трампа, но в то же время не демонстрирует никаких признаков отказа от своих далеко идущих целей относительно Украины. Среди них, в частности, гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, ограничения на вооруженные силы страны и влияние на внутреннюю политику.

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