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В Польше телефонные мошенники «попались», случайно позвонив полицейскому

  • 24.03.2025, 15:21
  • 2,900
В Польше телефонные мошенники «попались», случайно позвонив полицейскому

Он сумел обхитрить преступников и устроить задержание.

В Польше телефонные мошенники, выискивая очередную «жертву», случайно позвонили полицейскому, который сумел обхитрить их и устроить задержание.

Мошенники, работавшие по схеме «ваш родственник в беде», случайно позвонили сотруднику полиции из города Мелец на юго-востоке Польши, сообщает RMF24.

Злоумышленник, который вел разговор, выдавал себя за сотрудника полиции и начал рассказывать, что сестра собеседника совершила ДТП и за нее надо внести залог в размере 100 тысяч злотых, чтобы избежать ареста.

Полицейский, хорошо знакомый с типичными «крючками» мошенников, решил подыграть им и попытаться устроить задержание.

Он сделал вид, будто действительно имеет сестру и поверил сказанному, договорился о месте передачи средств и передал детали коллегам.

«Сотрудники немедленно отправились на место, указанное мошенниками, где должна была состояться передача наличных», – сообщила представительница управления полиции города Мелец Бернадетта Кравчик.

В итоге 21-летнего мошенника, пришедшего забирать деньги, задержали. Во время обыска у него обнаружили каннабис.

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