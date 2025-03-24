Умер офицер минского ОМОНа 15 24.03.2025, 15:28

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Сергей Кисель

До 50-летия он не дожил буквально три дня.

Умер офицер минского ОМОН ГУВД Сергей Кисель. До 50-летия он не дожил буквально три дня. Известно, что он служил в Третьей отдельной Краснознамённой бригаде спецназа (в/ч 3214), которая расположена на проспекте Независимости (Уручье) в столице, сообщают правозащитники из MAYDAY.

19 марта офицера похоронили на родине в деревне Козуличи в Кировском районе на Могилёвщине. Об этом сперва сообщили его коллеги из местной милиции, прописан милиционер был в Бобруйске. Причина гибели – несчастный случай, однако что именно произошло никто не говорит.

Также подтверждение информации и фото в лейтенантской форме удалось найти на интернет-странице Ассоциации ветеранов спецназа МВД «Честь» в информации ещё от 15 марта.

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