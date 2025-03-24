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В Кремле прозвучали первые заявления о новых переговорах РФ и США

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  • 24.03.2025, 15:35
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В Кремле прозвучали первые заявления о новых переговорах РФ и США
архивное фото

Песков назвал основную тему переговоров.

В Кремле подтвердили, что в ходе переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде будут обсуждены несколько ключевых вопросов, в том числе безопасность судоходства в Черном море, сообщает «ДС».

Пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину немедленно сообщат о результатах консультаций между сторонами.

Песков отметил, что черноморская инициатива станет основной темой сегодняшних переговоров.

Также США имеют возможность отслеживания выполнения договоренности по недопущению ударов по энергетической инфраструктуре Украины, что позволит сделать соответствующие выводы.

Важным аспектом является и предстоящий международный телефонный разговор Владимира Путина, который он проведет во второй половине дня. Также были оговорены сроки визита Ким Чен Ына в Россию, которые будут согласованы через дипломатические каналы.

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