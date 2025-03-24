В Кремле прозвучали первые заявления о новых переговорах РФ и США 2 24.03.2025, 15:35

3,578

архивное фото

Песков назвал основную тему переговоров.

В Кремле подтвердили, что в ходе переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде будут обсуждены несколько ключевых вопросов, в том числе безопасность судоходства в Черном море, сообщает «ДС».

Пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину немедленно сообщат о результатах консультаций между сторонами.

Песков отметил, что черноморская инициатива станет основной темой сегодняшних переговоров.

Также США имеют возможность отслеживания выполнения договоренности по недопущению ударов по энергетической инфраструктуре Украины, что позволит сделать соответствующие выводы.

Важным аспектом является и предстоящий международный телефонный разговор Владимира Путина, который он проведет во второй половине дня. Также были оговорены сроки визита Ким Чен Ына в Россию, которые будут согласованы через дипломатические каналы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com