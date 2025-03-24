Заброшенная легенда: «самое красивое авто в мире» простояло более 25 лет в гараже 24.03.2025, 15:47

2,636

Большой сюрприз ожидал реставратора под капотом авто.

В США обнаружили заброшенное купе Jaguar E-Type 1969 года. Знаменитое спортивное купе более 25 лет простояло в старом гараже. О находке рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер и авто реставратор Деннис Коллинз.

Этот Jaguar E-Type является частью небольшой коллекции авто из Техаса. Владелец рассказал, что спорткар не эксплуатировался с 1999 года.

Автомобиль покрыт слоем пыли и грязи, однако в целом его кузов неплохо сохранился и не ржавый. В салоне повреждена отделка.

Большой сюрприз ожидал реставратора под капотом авто. Вместо 4,2-литровой рядной шестерки здесь установлен двигатель Ford V8 объемом 4,9 л. В паре с ним работает 3-ступенчатый автомат.

Нестандартный тюнинг Jaguar E-Type выполнила компания John's Cars, Inc. Стоит отметить, что двигатель пока не работает и авто нуждается в ремонте.

Jaguar E-Type — одна из самых знаменитых спортивных моделей всех времен. В свое время Энцо Феррари назвал обтекаемый спорткар самым красивым авто в мире. С 1961 по 1974 год изготовили 72 515 купе и кабриолетов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com