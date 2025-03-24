Путин поручил дипломатам затягивать мирные переговоры 24.03.2025, 15:51

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Кремль будет «докапываться до каждой запятой».

Кремль делает ставку на затягивание мирных переговоров по Украине, чтобы захватить как можно больше территорий и получить преимущество над Киевом в отношениях с США, сообщили The Moscow Times четыре источника, знакомых с логикой высшего руководства РФ. Все они говорили на условиях анонимности, чтобы поделиться деталями чувствительных дипломатических вопросов.

«Время сейчас играет на нас, и мы постараемся извлечь из этого максимум», — сказал российский дипломат в разговоре с The Moscow Times.

Хотя президент Владимир Путин заявил, что в принципе согласен с предложением Дональда Трампа о 30-дневном перемирии, он подчеркнул, что важны «нюансы», намекая на то, что Москва будет настаивать на своих максималистских требованиях до того, как согласится прекратить огонь.

В идеале Кремль надеется, что Вашингтон либо молчаливо закроет глаза на дальнейшее наступление России на поле боя, либо даже окажет давление на Киев с требованием полностью вывести войска из оккупированных Россией регионов, включая Херсонскую и Запорожскую области, сообщил действующий российский чиновник.

Москва утверждает, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области являются российской территорией, несмотря на то, что ни один из этих регионов не находится под полным контролем российской армии. Россия намерена любой ценой закрепить контроль над этими территориями, так как Путин политически не может себе позволить их утратить после того, как их статус был закреплен в Конституции, заявил чиновник, близкий к Кремлю.

«В Конституции нет механизма для выхода регионов из состава России. Нам нужны вся Запорожская и вся Херсонская область. Либо Трамп повлияет на них, чтобы они ушли, либо нам скажут: „Вступайте в затяжные переговоры и параллельно используйте военную силу для установления контроля“. Это худший для нас вариант, потому что форсирование рек — всегда болезненная операция», — сказал он.

В качестве альтернативы, Россия может попытаться захватить часть другой украинской области, например, Днепропетровской или Сумской, а затем предложить обмен на Херсон и Запорожье, продолжил собеседник.

«Мы надеемся найти вариант, при котором не придётся форсировать Днепр и штурмовать Херсон (город находится на правом берегу; российские войска контролируют левый - ТМТ). Очень надеюсь, что до этого не дойдёт. Это будет означать для нас тысячи потерь», – подчеркнул чиновник. Он добавил, что с точки зрения военной математики сейчас российская группировка не может претендовать на что-то большее, чем взятие Славянско-Днепропетровской агломерации.

«Физически наша группировка в ее нынешнем виде не способна пойти куда-то дальше или делать что-то большее», – сказал он. – Дойти до Одессы, конечно, невозможно. Да нам это и не нужно».

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