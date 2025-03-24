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Лукашенко на публике работал клоуном

  • Телеграм-канал «Воля»
  • 24.03.2025, 16:11
Лукашенко на публике работал клоуном

То показывал на картах, откуда готовилось нападение, то нес другую дурь.

После начала подготовки российского вторжения в Украину — с сентября-октября 2021 года, на территорию Беларуси вошли российские войска. И если отдельные обыватели верили в то, что «ученья идут», то в белорусских правящих и бизнес кругах никто не питал иллюзий — начался ввод оккупационных войск.

Вторжение в Украину с территории Беларуси на время успокоило Кремль — теперь Лукашенко должен быть полностью под контролем, поскольку его втянули в войну. Но спокойствие было недолгим. Белорусская армия с молчаливого согласия (а на самом деле по прямому указанию) Лукашенко, всеми способами саботировала свое участие в войне. Россиянам отдавали военную технику, снаряжение, боеприпасы, базы и аэродромы на территории своей страны, но, всегда под благовидным предлогом, отказывали в использовании белорусской армии.

Лукашенко на публике работал клоуном, то показывал на картах, откуда готовилось нападение, то выступал подставным переговорщиком во время кремлевской инсценировки с Пригожиным, то нес другую дурь. За всей этой буффонадой он пытался замаскировать от Кремля попытки наладить контакты в Европе (как говорят в администрации президента РФ и в ФСБ, не слишком удачно).

После победы Трампа и наметившегося раскола между ЕС и США, Путину стало необходимо еще сильнее контролировать Лукашенко.

Российским спецслужбам уже дали доступ к белорусским базам данных МВД, КГБ, налоговой и прочим. Российские военные в белорусской форме (и с белорусскими документами) заняли воинские части на границе с Польшей.

Оставалось выбить из-под Лукашенко еще несколько опор. Одна из них — белорусские чиновники и госслужащие, которые готовы были бесконечно терпеть Лукашенко, лишь бы сохранить какие-то карьерные перспективы. Им объединение с Россией было совсем не выгодно. До недавних пор.

Подписанные 13 марта 2025 года поправки в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран, фактически дают белорусским чиновникам возможность делать карьеру в РФ, став депутатами в российских городах. Пока публично говорится только о местных выборах, в которых граждане двух стран могут свободно участвовать, но, по словам наших собеседников в российской АП, до середины 2025 года будут прописаны и другие возможности, в том числе перевод с белорусской на российскую госслужбу.

Ближайшие выборы «национального» и «народного» собрания в Беларуси пройдут в 2029 году, опираясь на новые правила игры, к этому моменту россияне смогут взять на них от трети до половины мест (а если считать результаты по-российски, то и абсолютное большинство). После таких выборов депутаты вполне могут предложить провести в Беларуси референдум о присоединении к России. Надо говорить, как посчитают результаты референдума?

Выборы, кстати, при необходимости можно перенести с 2029 года, например, на 2026-й, если того потребует ситуация.

Что это все означает для белорусов прямо сейчас? С большой вероятностью — проблемы с въездом в Европу уже к концу 2025 — началу 2026 года. ЕС постепенно просыпается от многолетней спячки по отношению к Путину и РФ, а очевидный процесс принуждения Беларуси к объединению с Россией будет означать для Европы знак равенства между Минском и Москвой, в том числе в части санкций и ограничений.

Кроме того, ускорение «интеграции» Беларуси с Россией становится все более выгодно Путину. Внешнеполитических побед у него нет, Украина сопротивляется так, что «героев «СВО» некогда закапывать, поэтому окончательный, причем формально не силовой захват Беларуси можно будет продать россиянам как огромный успех и демонстрацию силы их «великого» государства.

Для белорусов это будет означать в том числе службу в «общей» армии и, как следствие, участие в войне. Впрочем, учитывая готовность белорусов уезжать, а не просто выжидать и терпеть, к моменту аншлюса Беларуси в стране кроме чиновников, силовиков и Лукашенко почти никого и не останется.

Телеграм-канал «Воля»

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