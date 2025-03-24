Уникальный случай: оккупант увидел дрон ВСУ и ликвидировал командира

Уникальный случай: оккупант увидел дрон ВСУ и ликвидировал командира4
- 24.03.2025, 16:17
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Украинские военные оценили жест «доброй воли».
Уникальный случай произошел на Харьковском направлении - российский военный из состава штурмовой роты 7-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии добровольно сдался в плен дрону 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия».
Оккупанта зафиксировали на позициях, когда он не стал убегать от беспилотника, а вместо этого указал на блиндаж своего командира с позывным Соловей и самостоятельно забросил туда четыре гранаты, уничтожив руководство, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинские военные оценили жест «доброй воли» - на позиции выслали еще один дрон, который сбросил россиянину электронную сигарету и записку с приказом сдаться. Солдат, без колебаний, побежал в сторону украинских позиций и попал в плен.