Один из белорусских банков вводит комиссию на валютные счета

Один из белорусских банков вводит комиссию на валютные счета5
- 24.03.2025, 16:28
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Первое удержание средств будет в мае.
В одном из крупных коммерческих банков страны готовятся ввести ежемесячную комиссию за обслуживание валютных счетов.
Это затронет сбережения в долларах, евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и шведских кронах, пишет «Точка».
Платить придется за счета, суммарный среднедневной остаток которых стартует от $30 тыс. в эквиваленте. Минимальная комиссия – Br0,5 тыс.
Такие нововведения ждут клиентов «Приорбанка». Действуют они с 1 апреля, то есть первое удержание средств будет в мае.
Банк подробно расписал, какой будет плата за сервисное обслуживание валютных счетов в зависимости от суммы остатка:
• от $30 тыс. до $50 тыс. – Br0,5 тыс.
• от $50 тыс. до $100 тыс. – Br0,75 тыс.
• от $100 тыс. до $200 тыс. – Br1,5 тыс.
• от $200 тыс. до $300 тыс. – Br2,5 тыс.
• от $300 тыс. до $500 тыс. – Br4,5 тыс.
• от $500 тыс. до $1 млн – Br9 тыс.
• от $1 млн – Br12 тыс.
Напомним, среднедневной остаток по счету – это сумма фактических остатков на конец дня, разделенная на число дней в месяце.
Счета клиентов в евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках, шведских кронах пересчитываются в доллары по курсу Нацбанка на последний рабочий день месяца.