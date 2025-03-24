закрыть
24 марта 2025, понедельник, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Один из белорусских банков вводит комиссию на валютные счета

5
  • 24.03.2025, 16:28
  • 3,138
Один из белорусских банков вводит комиссию на валютные счета

Первое удержание средств будет в мае.

В одном из крупных коммерческих банков страны готовятся ввести ежемесячную комиссию за обслуживание валютных счетов.

Это затронет сбережения в долларах, евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и шведских кронах, пишет «Точка».

Платить придется за счета, суммарный среднедневной остаток которых стартует от $30 тыс. в эквиваленте. Минимальная комиссия – Br0,5 тыс.

Такие нововведения ждут клиентов «Приорбанка». Действуют они с 1 апреля, то есть первое удержание средств будет в мае.

Банк подробно расписал, какой будет плата за сервисное обслуживание валютных счетов в зависимости от суммы остатка:

• от $30 тыс. до $50 тыс. – Br0,5 тыс.

• от $50 тыс. до $100 тыс. – Br0,75 тыс.

• от $100 тыс. до $200 тыс. – Br1,5 тыс.

• от $200 тыс. до $300 тыс. – Br2,5 тыс.

• от $300 тыс. до $500 тыс. – Br4,5 тыс.

• от $500 тыс. до $1 млн – Br9 тыс.

• от $1 млн – Br12 тыс.

Напомним, среднедневной остаток по счету – это сумма фактических остатков на конец дня, разделенная на число дней в месяце.

Счета клиентов в евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках, шведских кронах пересчитываются в доллары по курсу Нацбанка на последний рабочий день месяца.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко