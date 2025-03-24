Новый Каир: зачем Египет строит вторую столицу 24.03.2025, 16:41

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Проект обещает стать самым большим экономическим стимулом для страны за последние десятилетия.

Египет готовится к амбициозному проекту — созданию новой административной столицы страны, расположенной всего в 45 км от Каира. Этот мегапроект, известный как New Administrative Capital, имеет целью не только разгрузить перенаселенный Каир, но и превратить страну в один из главных деловых центров Ближнего Востока. Инвесторы и международный бизнес уже проявляют к нему большой интерес, пишет издание «Комментарии».

С началом строительства в 2016 году этот проект обещает стать самым большим экономическим стимулом для Египта за последние десятилетия. Строительство новой столицы предполагает не только создание современной инфраструктуры для государственных учреждений, но и развитие финансовых районов, офисных комплексов и небоскребов.

Кроме того, целью является внедрение передовых технологий для обеспечения цифровой трансформации правительственных процессов.

Ключевые задачи New Administrative Capital:

Разгрузка Каира и уменьшение перенаселения столицы.

Ускорение цифровизации государственного управления.

Создание нового экономического хаба на Ближнем Востоке.

Египетские власти уже планируют перенести правительственные учреждения в новый город, а также активно приглашают международный бизнес к участию в проекте. Хотя точные сроки завершения строительства еще не определены, инвесторы уже проявляют интерес к этой масштабной инициативе, поскольку новая столица должна стать ключевым фактором развития экономики страны.

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