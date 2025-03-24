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«В Беларуси люди приходят оторваться как в последний раз» 

  • 24.03.2025, 16:51
  • 1,448
«В Беларуси люди приходят оторваться как в последний раз» 

Как белорусы открыли в Польше ночной клуб.

Александр (имя изменено) вместе с партнером открыл в Белостоке ночной клуб Balance. Он ориентирован на молодежь, здесь крутят электронную музыку. Инвестиции в проект составили более 100 тысяч долларов: белорусы думали вложить меньше, но поначалу не учли особенности польского клубного бизнеса. Как он устроен и почему хороший звук — вопрос выживания, Александр рассказал MOST.

Решили рискнуть

В Беларуси у Александра тоже был клубный бизнес, он организовывал масштабные вечеринки. В 2020 году мужчина переехал в Белосток, поступил в местный вуз и решил: если оставаться в городе, то с любимым делом.

— Просто открыть клуб недостаточно: нужно понимать, для кого ты это делаешь, — говорит Александр. — Я учился в Белостоке и понимаю, чего хочет местная молодежь.

В начале 2024 года Александр и его партнер нашли подходящее помещение в центре города — 275 квадратных метров на улице Мальмеда. До них в этом месте уже пытались работать три ночных клуба, но ни один долго не продержался. Белорусы решили рискнуть.

— Хоть до нас здесь уже были заведения, нам пришлось делать все с нуля: перекрашивали стены и пол, строили шумоизоляцию, гардероб. Это был наш первый бизнес в Польше, и мы решили вложиться по полной. Конечно, поначалу казалось, что все обойдется дешевле, — но всплыли нюансы.

«В Беларуси люди приходят оторваться как в последний раз. В Польше — это больше про отдых»

Самым затратным оказалось оборудование. По словам Александра, особенно важно было инвестировать в звук: для электронной сцены это критически важно.

— Если у тебя плохой звук, к тебе перестанут ходить. В Польше клуб обязан сам предоставлять оборудование диджеям. В Беларуси все наоборот: диджеи приезжают со своей техникой. Мы не закладывали это в бюджет, но пришлось закупать дорогую аппаратуру: пульты, экраны, лазеры, — рассказывает он.

Так вложения в проект превысили 100 тысяч долларов.

Александр говорит, что открывать клуб в Польше в целом сложнее, чем в Беларуси. Здесь и конкуренция выше, и требования строже.

— В Беларуси мы бы вложили в два раза меньше. А тут в одном только Белостоке 13 ночных клубов. Хочешь, чтобы к тебе ходили, — держи уровень. Но есть и плюсы: здесь можно пригласить любого европейского диджея. Недавно у нас играл диджей из Шотландии. В Беларуси сейчас с этим сложно: мало кто из Европы готов туда ехать.

Александр отмечает и культурные различия между публикой в Беларуси и Польше.

— В Беларуси люди приходят в клуб оторваться как в последний раз. В Польше — это больше про отдых. И посетители вежливые. Если кто-то случайно разобьет стакан в баре, предложит сам убрать и еще оставит чаевые.

Клуб белоруса работает три дня в неделю: по четвергам, пятницам и субботам. Команда старается делать тематические вечеринки, есть дни, когда для молодежи вход свободный.

— Наша аудитория — в основном поляки, но ходят и иностранцы: испанцы, португальцы, украинцы, белорусы. Мы не делим людей по национальности. Часто бываю в клубе сам и вижу, как между собой общаются совершенно разные люди. Мы хотим показать, что в Белостоке может быть популярна электронная музыка: техно, хард-техно, драм-н-бейс. Не только попса и диско-поло.

«Первый год — проверка»

Александр не скрывает: первый год был непростым.

— Мы знали, что первый год — это проверка. Сможем ли удержаться, сможем ли справиться с трудностями. Да, были ошибки, были взлеты и падения, но мы стали расти. Видим свет в конце тоннеля и начинаем получать первые плоды.

На вечеринки в клуб приходят в среднем от 100 человек. На топовые мероприятия — до 500. Но даже с такой посещаемостью до полной окупаемости еще далеко.

— Такой бизнес, как клуб, окупается за три года — это классика для большого города. В Варшаве, может, и за год отбились бы. Или, наоборот, прогорели бы быстрее. В Белостоке — другая динамика. Мы нашли свою нишу и делаем ставку на вечеринки. Чтобы вернуть вложенные деньги, нам нужно еще немного времени.

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